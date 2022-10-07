Avcılar’da otomobil şarampole yuvarlanıp duvara çarptı: 2 yaralı
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Avcılar’da otomobil şarampole yuvarlanıp duvara çarptı: 2 yaralı

Avcılar D-100 yan yolda ilerlerken önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kıran sürücünün kullandığı otomobil, şarampole yuvarlanarak duvara çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. D-100 yan yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçerken önüne çıkan yayayı görünce paniğe kapılıp direksiyonu aniden kırdı. Otomobil, yoldan çıkıp yön tabelasını devirdikten sonra kavşaktaki şarampole yuvarlanarak duvara çarptı. Büyük gürültü üzerine çevredekiler yardıma koştu. Otomobilin çarptığı kız öğrenci ile sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kontrol amacıyla hemen yakındaki hastaneye götürüldü.

Otomobilin çalıştıkları oto tamir atölyesi duvarına çarpması ile çok büyük bir gürültü duyduklarını belirten Yusuf Bahar, “Hemen dışarı fırladık. Sürücü ve kız çocuğu hafif yaralıydı. Hemen yakındaki hastaneden getirilen sedyelerle oraya götürüldüler. Allah’tan kaza ucuz atlatıldı” dedi. (DHA)

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