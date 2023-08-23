Avcılar’da otel odasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Avcılar’da otel odasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Üniversite Mahallesi’ndeki bir otelde kalan İ.K. ve D.B. adlı kadın arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya D.B’nin arkadaşı A.A.K. otele gelerek dahil oldu. Yaşanan kavgada, A.A.K, İ.K’yi silahla vurduktan sonra D.B. ile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.K. sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, A.A.K’nin otele geldiği kiralık araçla kaçtığı belirlendi. Şüpheliler A.A.K. ile D.B. olayda kullanılan silahla Bakırköy’de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten adam öldürme” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi.

(AA)