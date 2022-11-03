Avcılar’da motosiklet hırsızlığı kamerada

Avcılar’da iş yeri önüne kısa süreliğine üzerinde kontak anahtarı olduğu halde park edilen motosiklet çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile görüntülenirken, iş yeri sahibi Mehmet Kalkan, “Helal para; bulunacağına inanıyoruz” dedi.

Hırsızlık olayı, Ambarlı Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Caddesi’nde önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Künefe satılan iş yerine motosiklet ile müşterilere sunulmak üzere meyve getiren bir çalışan içeri kısa süreliğine girerken, kontak anahtarını aracın üzerinde bıraktı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, motosiklet üzerindeki kontak anahtarını görünce biraz ilerledikten sonra döndü. İş yerinin önünde otobüs bekler gibi duran, yakınında sohbet eden iki kadının gitmesini bekleyen kimliği belirsiz kişi, hemen motosiklete binerek uzaklaştı. İş yeri sahibi Mehmet Kalkan, her şeyin birkaç dakika içerisinde olduğunu, hırsızlığı fark edince otomobiline binerek peşine düştüğünü ancak şüpheliyi bulamadıklarını söyledi.

Kalkan, “Helal para ile alındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlığı soruşturuyor. Kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Bize veya çalışanlarımıza bir şey olmamasına şükrediyoruz” dedi. Polis, hırsızlık ile ilgili çalışmayı sürdürüyor. (DHA)