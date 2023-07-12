Avcılar’da mahallelinin yangın isyanı

Avcılar’da dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer daire ve katlara sıçramadan söndürüldü. Bina sakinleri, yanan evde oturanların madde bağımlısı olduğunu, evi ateşe verdikten sonra kaçtığını iddia etti.

Cihangir Mahallesi Yakar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında dün akşam saat 20.00 sıralarında dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi eşyaları tümüyle yanan evdeki yangını söndürdü. Üst katlarda etkili olan yoğun duman üzerine ekipleri bina sakinlerine megafonla uyarı yaptı. Yangın sırasında fenalaşan bir kadın itfaiye merdiveniyle binadan indirildi.

Aynı binada oturan Doğan Sar yanan eve sürekli birilerinin gelip gittiğini söyleyerek, “Burada içeride uyuşturucu madde kullanan arkadaşlar var. Bunlar her gün giriyor çıkıyor. İkinci üçüncü yanan bina burası. Apartmanda herkes diken üstünde oturuyor. Bunlardan mahallede herkes şikayetçi. Buradan yetkililere sesleniyorum bir önlem alınması lazım” dedi. Bir başka mahalle sakini ise, “Benim eşim evden kaçtı. Üç günde üç tane yangın görüyoruz ” dedi.

(DHA)