Avcılar’da korkutan çatlaklar

Avcılar’da yaklaşık 5 ay önce başlayan iş merkezi inşaatı sebebiyle caddede ve yakındaki bir iş merkezinde çatlaklar oluştu. İş merkezinde çalışanlardan Nihan Erdal, “Otopark alanımız çökmeye yakın. Çatlaklar zamanla büyümeye başladı. Karşımızdaki yolda da çöküntüler meydana geldi” dedi. Avcılar Belediyesi ise gerekli önlemlerin alındığı belirterek, “İnşaat nedeniyle yol kenarında oluşan çökmenin dolgusu devam etmekte ve tamamlanmasının ardından fen işleri müdürlüğü tarafından asfalt çalışmaları yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi’nde haziran ayında başlayan iş merkezi inşaatında 5 Ekim günü zemin kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle caddede ve yakındaki iş merkezinin duvarları ile bahçesinde çatlaklar oluştu. Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri önlem alarak, cadde trafiğini tek şeride düşürdü. İnşaatta çalışmalar sürdürülürken, çatlakların oluştuğu iş merkezi ise tahliye edilmedi. İş merkezi çalışanları ise durumdan endişe duyduklarını ifade etti.

“İNŞAATTAN ÖNCE ÇATLAK YOKTU”

İş merkezi çalışanı Zafer Akdeniz, “Yol üzerinde yapılan inşaatta hafriyat çalışmaları yapıldı. Hafriyat çalışmaları sebebiyle yolda ve iş merkezinde çökmeler oldu. Çatlaklar ise inşaatın başlamasından 2 ay sonra oluştu. Kiracılarımız bu durumdan oldukça şikayetçi. Durumla ilgili belediyeye dilekçe veren kiracılarımız da oldu. Belediye kiracılarımıza, korkulacak bir durum olmadığını burada oturabileceklerini söylemiş” dedi.

“İNŞAAT ÇALIŞANLARI BİZE ARAÇLARINIZI KALDIRIN ÇÖKME TEHLİKESİ VAR DEDİ”

İş merkezi çalışanı Nihan Erdal da, çatlakların inşaatın başlamasından sonra oluştuğunu belirterek “Büyük endişelerimiz var. Otopark alanımız çökmeye yakın. Çatlaklar, zamanla büyümeye başladı. Karşımızdaki yolda da çöküntüler meydana geldi. O yol tek şeride düştüğü için kazaya sebebiyet verebilir. Çatlaklardan dolayı korkuyorum. Otoparktan aracımı alırken bir önce çıkmak istiyorum. Çöküntü olursa yakalanmak istemiyorum. Bir kez inşaat çalışanları ‘araçlarınızı buradan kaldırın çökme tehlikesi var’ uyarısı yaptı” diye konuştu

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Avcılar Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde devam eden inşaat nedeniyle; ana yol üzerinde zemin kayması meydana gelmiş olup, sadece asfalt kısmında meydana gelen çatlamalar nedeniyle ekiplerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. İnşaat nedeniyle yol kenarında oluşan çökmenin dolgusu devam etmekte ve tamamlanmasının ardından fen işleri müdürlüğü tarafından asfalt çalışmaları yapılacaktır. İnşaat ile ilgili bölge sakinlerinden yol çökmesi dışında herhangi bir şikâyet alınmamış olup, gerekli çalışmalar devam etmektedir” denildi. (DHA)