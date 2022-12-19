Avcılar’da kaza sonrası kaza: Araçlar arasında kalan 4 kişi yaralandı

Avcılar’da kaza yapan otomobildeki 4 kişi inerek hasar kontrolü yaparken, başka bir otomobil kazaya karışan otomobillerden birine çarptı. İki otomobil arasına sıkışan 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Avcılar Köprüsü üzerinde meydana geldi. 34 CRB 777 plakalı otomobile aynı yönde giden 34 DV 9787 plakalı başka otomobil çarptı. İki otomobildeki 4 kişi inerek tamponlardaki hasarları kontrol ederken yine aynı yönden gelen 34 GT 1350 plakalı otomobil kazaya karışan otomobillerden birine arkadan hızla çarptı. İki otomobil arasında kalan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, alkollü olduğu öne sürülen sürücü polis merkezine götürüldü.

Kazayı gören Uğur Can, “İki araçta bulunanlar hasar kontrolü yaparken hızla gelen alkollü sürücü yönetimindeki otomobil arkadaki araca çarpıp hareketlenmesine neden oluyor. İki araç arasında sıkışan 4 kişi bacak ve bellerinden yaralandı” dedi. (DHA)