Avcılar’da doğal gaz paniği
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Avcılar’da doğal gaz paniği

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaya giren atık toplayıcısı, doğal gaz vanasını alıp gitmek istedi. Borunun kesilmesi ile her tarafı gaz kokusu sararken, mahallede panik oluştu.

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde dün saat 17.30 sıralarında meydan gelen olayda, boşaltılan 5 katlı binaya gelen atık toplayıcısı gözüne kestirdiği vanayı söküp götürmek istedi. Vanayı sökerken gazın kesik olmadığını ve sesle birlikte her tarafa gaz dolduğunu görünce de panikle paravanların üzerinden atlayarak kaçtı. Bir anda caddeyi gaz kokusu sararken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Sevk edilen polis ekibi caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri de geldi. Gelen itfaiye erleri bölgeyi kontrol ederken, İGDAŞ görevlileri gaz akışını durdurdu.

Çevredekiler vanayı çalmak isteyen kişinin koşarak uzaklaştığını, her tarafa gaz kokusunun dolduğunu belirtirken, olası bir facianın ucuz atlatıldığını, boşaltılan binaların en kısa sürede yıkılması gerektiğini ifade etti. (DHA)

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Avcılar’da doğal gaz paniği
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