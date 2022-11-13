 Avcılar’da bıçaklı kavga

Avcılar’da iki kişi arasında çıkan kavgadan sonra suçta kullandığı bıçağı atarak kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Olaydan sonra elinde bıçak olan kişi ile tartıştığı kişi arasındaki gerginlik cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. 14 ayrı suçtan kaydı bulunan Gürkan E., akrabası Gökhan E. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Gürkan E. yanında taşıdığı bıçakla Gökhan E.’yi bacağından 3 defa bıçakladı. Yaralanan Gökhan E. yanındakilerin engellemeye çalışmasına rağmen saldırganın peşinden gitmek istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede yaptıkları araştırma sırasında şüpheli buldukları Gürkan E.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Gürkan E. yanındaki bıçağı atarak kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra yakalandı.

Yaralı Gökhan E. ise Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli Avcılar Polis Merkezi’ne teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)