Avcılar’da alıcı gibi gitti, motosikleti çalıp kaçtı

Avcılar’da oturan Medet Görkem Kaya motosikletini satmak için internetten ilan verdi. Bu ilanı gören kişi ise alıcı kılığında buluştuğu Medet Görkem Kaya’nın motosikletini çalarak kaçtı. Günlerce çalınan motosikletin izini süren Kaya, hırsızı sokakta görünce yakalayarak polise teslim etti. Motosikleti çalınan Kaya’nın arkadaşı Hakan Gökçe “Bu arkadaş motosikletleri önce çalıyor sonra sahibine satmaya çalışıyor. Bize de aynısını yaptı” dedi. Motosikletin çalınma anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde 28 Nisan’da meydana geldi. İddiaya göre Medet Görkem Kaya, 34 EBH 053 plakalı motosikletini satmak için internette ilan sayfasına koydu. İlanı gören bir kişi de telefonla arayarak motosikleti satın almak istediğini söyledi. Motosikleti almak isteyen kişi, daha sonra Kaya ile buluşma noktasına geldi. Şüpheli bu sırada motosikleti alarak kaçtı. Motosikleti çalınan Kaya, durumu polis ekiplerine haber verdi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan şüpheliyi bir süre sonra sokakta gezerken gören Medet Görkem Kaya ve arkadaşları, onu yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli yakalansa da motosiklete ulaşılamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

“MOTOSİKLETLERİ ÖNCE ÇALIYOR SONRA SAHİBİNE SATMAYA ÇALIŞIYOR”

Motosikleti çalınan Kaya’nın arkadaşı Hakan Gökçe, “Kardeşim motosikletini satıyordu. Alıcı gibi geldi, ilk önce pazarlık yaptı. Sonra motosiklet çalışırken sürmek istedi. Kardeşim izin vermedi. Elini beline götürdü; zorla silah çekerek kardeşimden motosikleti alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçlerine haber verdik, bize hiç geri dönüş yapmadılar. Bu sırada biz de kendi çabamızla sağa sola haber salarak bu kişiyi aradık. Bu kişinin zaten dolandırıcılıktan tutun da 30 ya da 40 tane motosiklet çalınma dosyası varmış. Ama dışarıda çok rahat geziyor. Biz de onu ararken evimizin orada market çıkışında gördük. O anda yakaladık onu. Sivil ekipte geçiyordu o anda, onlara teslim ettik” dedi. Şüphelinin yakalanmasına rağmen motosikletin bulunamadığını belirten Gökçe, “Bundan sonra motosikletimizi bulabilecek miyiz onu düşünüyoruz. Yaklaşık 400 bin lira kaybımız var. Hırsızı bulduk şimdi motosiklet yok piyasada. Bakalım devletimiz bize motosikletimizi bulabilecek mi. İnşallah sorgusunda anlatır. Bunun yaklaşık 5 milyona yakın vurgunu var. Bizim olay akşam 18.00 de oldu. Öğlen de bir motosiklet çalmış. Onda da yakalanmış ama polise vermemişler kaçmış bir şekilde. Akşamda bizim motosikleti çalıyor. Bu motosiklet hırsızlığında büyük bir ticaret var. Devletin buna acil el atması lazım. Günde yüzlerce motosiklet çalınıyor” diye konuştu.

Şüphelinin motosikleti çaldıktan sonra da kendileri ile iletişime geçtiğini ve motoru satmaya çalıştığını anlatan Gökçe, “Bu arkadaş motosikletleri önce çalıyor sonra sahibine satmaya çalışıyor. Bize de aynısını yaptı. Biz motosikletimizi alalım dedik, bize getirmedi motosikleti. Kendi motosikletimizi 50 bin liraya alalım dedik, getirmedi. Motosikletimiz çalındığı anda şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Motosikletin çalınma anları ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler de alıcı kılığındaki kişinin taksi ile sokağa gelerek Kaya ile buluştuğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise alıcı kılığında gelen kişinin motosikleti alarak uzaklaştığı kayıtlara yansıyor. (DHA)