Avcılar’da ağaçlık alana uçan hafif ticari araç yandı: 1 ölü

Avcılar, TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, ağaçlık alana uçtu. Alev alarak yanan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi’nde TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 TS 7125 plakalı hafif ticari araç, Ispartakule mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Hafif ticari araç alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Bu sırada TEM Otoyolu’nda İstanbul istikametine trafik oluştu. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)