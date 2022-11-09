Avcı hepimizi hasta etti

Şampiyon olmuş bir takımı bozacaksın ve tekrar şampiyonluğa oynamaya çalışan bir takım kuracaksın. Bunun üstüne hedeflerini büyüteceksin ve ‘Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu’ falan diyeceksin. Arkasından olmadı Konferans Ligi verelim diyecekler. Gol umutlarını ise Baketastas’ın uzaktan attığı şutlara ve penaltılara bağlayacaksın. Leblebi gibi goller atan ve pozisyonlar yaratan iki önemli ismini defterden kolayca sileceksin. Nwakaeme ve Cornelius’un ölüsü bu takıma yeterdi.

Yerlerine aldıkların ne Avrupa’da ne Süper Lig’de bir VAR’lık gösteremezken, taraftarın önünde penaltılardan da olsa iki farklı öne geçeceksin ve sonra bir puana razı olacaksın. Gerçi maçtan sonra gerçeği kabul ettin ve laf arasında “Yenildik” dedin. İki farklı galibiyetten gelinerek maç berabere bitiyorsa, bu şampiyonluğa oynayan bir takım için tabii ki yenilgidir.

Gönderdiklerini aramamak mümkün değil. Yaptırdığın transferler ve oynattığın futbol ile bizleri hasta etmeye devam ediyorsun. Yalnızca bizleri değil Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu bile hasta edip tansiyonunun tavana çıkarttın. Neyse başkanın tansiyonu aldığım haberlere göre şimdilik yerine gelmiş. Ancak böyle devam ederse Avcı bizleri hasta etmeye ve tansiyonlarımızı yükseltmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Geçen sezonun şampiyonu daha şimdiden zirvenin 7 puan gerisinde. Hastalığa çareyi Abdullah Avcı’nın bulmasını bekliyoruz ama çok zor. Niye zor biliyor musunuz? Çünkü sihirli bir elin değmesi gerekiyor. Ara transfer döneminde Nwakaeme ve Cornelius gibi iki sihirbaz tekrar bulabilir mi bilemiyorum. Yoksa eldeki bu mevcut kadro ile yalnızca hayal kurabiliriz.