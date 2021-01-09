Avanos Belediye Başkanlığı depo kiralayacak

Nevşehir’e bağlı Avanos Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait iki adet deponun ihale ile kiralanacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avanos’un Atatürk Caddesi Orta Mahalle mevkiinde bulunan iki adet depo, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 18 Ocak tarihinde saat 14.00’de düzenlenecektir.

Detaylar için tıklayınız…