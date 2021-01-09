Avanos Belediye Başkanlığı depo kiralayacak
Haberler Gündem

Avanos Belediye Başkanlığı depo kiralayacak

Nevşehir’e bağlı Avanos Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait iki adet deponun ihale ile kiralanacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avanos’un Atatürk Caddesi Orta Mahalle mevkiinde bulunan iki adet depo, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 18 Ocak tarihinde saat 14.00’de düzenlenecektir.

Detaylar için tıklayınız…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Edirne Belediye Başkanlığı, ihale ile yakıt satın alacak

Edirne Belediye Başkanlığı, ihale ile yakıt satın alacak

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, ihale ile orman emvali istifleme hizmeti alacak

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, ihale ile orman emvali istifleme hizmeti alacak

Arama motoru üzerinden binlerce liralık vurgun

Arama motoru üzerinden binlerce liralık vurgun

Avanos Belediye Başkanlığı depo kiralayacak
Gündem