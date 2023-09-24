Ava götürdüğü oğlunu kazara öldüren baba, intihar etti

Ankara’nın Ayaş ilçesinde, ava götürdüğü 10 yaşındaki oğlunu tüfeğini kontrol ettiği sırada, kazara vurarak ölümüne neden olan Göksel D., aynı silahla intihar etti.

Olay, öğlen saatlerinde Ayaş ilçesi Evci köyünde meydana geldi. Göksel D., köy civarlarında arkadaşlarıyla avlanmaya giderken oğlunu da beraberinde götürdü.

Baba Göksel D., iddiaya göre, tüfeğini kontrol ettiği sırada kazara, yanında bulunan oğlunu vurdu. Oğlunun ölümüne neden olan baba, aynı silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi.

Baba ile oğlunun cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)