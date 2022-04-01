Fenerbahçe’nin en büyük sorunu sistem. Ali Koç, başkan olmasının ardından doğru sistemi bulabilmek için bazı hamleler yaptı ama büyük bölümü hayal kırıklığıyla bitti.

Gelecek sezon şampiyonluk dışında hiçbir sonucu başarı olarak kabul etmeyecek bir camia ve bir taraftar grubu var. Hata lüksü kalmayan Başkan Koç ve ekibi, sadece bir teknik direktör değil, sistemi doğru bir şekilde kuracak bir futbol aklı arıyor.

Fenerbahçe, büyük bir altyapı hamlesi başlattı. Artık taraftarlar Mesut’u, İrfan Can’ı, Valencia’yı değil, Arda Güler, İsak Vural, Emir, Bora, Ruhan, Melih gibi gençleri konuşuyor. Kurulacak altyapı tesisiyle birlikte Fenerbahçe, hem yetiştirici hem yarışmacı takım olma yolunda önemli bir adım atacak.

İşte bu nokta çok önemli. Çünkü artık naklen yayın, sponsorluk, şampiyonluk veya tribün hasılatları bütçeyi kurtarmıyor. Avrupa’ya oyuncu ihraç edip kasayı biraz olsun rahatlatmak gerekiyor.

Aslında Fenerbahçe’nin futbol mentalitesi anlamında ‘Derwall etkisi’ oluşturacak, Zico dönemindeki Avrupa maçlarında olduğu gibi coşkulu oynatacak, Pereira gibi ismi duyulmamış maliyeti düşük oyuncuları kadroya kazandıracak, aynı zamanda gençleri vitrine çıkaracak bir hocaya ihtiyacı var. Aynı özellikler bir kişide değil ama doğru ekipte buluşturulabilir.

Bakalım bu ateşten gömleği kim giyecek?