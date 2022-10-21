Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta aranan kişiyi yakalamak için eve giden polislere ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüpheli ölü ele geçirildi.

Olay, sabah saatlerinde Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polisler aranan bir kişiyi yakalamak için adrese gitti. Bu sırada evden ateş açıldı. Açılan ateşte 3 polis memuru yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli ise ölü olarak ele geçirildi. Yaralı polisler ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

VALİ COŞKUN: ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLARI İYİ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Necip Fazıl Şehir Hastanesini kaldırılan yatan yaralı polis memurlarını ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve doktorlardan polislerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Coşkun, “Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür sağlıkları yerinde. Çok şükür bir sıkıntı yok” dedi. (DHA)