Atatürk’süz Türkiye 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın son dönem konuşmalarında özellikle üç vurgu var:

2023, 2053 ve 2071.

Erdoğan; 2023’ü beklemeden önceki gün ve iktidara yeni gelmiş gibi ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu açıkladı.

Hem de Gazi Mustafa Kemal’a ‘ATATÜRK’ demeden.

Bir yıl öncesinden, durduk yerde ve bir seçim bildirgesi tadında ‘Türkiye Yüzyılı’nı ilan eden Erdoğan riskli Mayıs 2023 seçimlerini kazanmak için erkenden harekete geçmişti.

Dönelim tarihlere…

Erdoğan ve AKP iktidarı ‘Atatürk’süz bir CUMHURİYET peşinde olduklarını hiçbir zaman gizlemediler, gizlemiyorlar ve her zaman gereğini yapıyorlar. Tüm kurum, kuram ve kavramlarıyla CUMHURİYET’i perişan eden iktidar Atatürk’e ‘Gazi Mustafa Kemal’ demekle yetinirken Abdülhamid’e ‘Han’ ve Alparslan’a ‘Sultan’ diyerek onlar için filmler yapmış ve Fatih’in ‘anısına’ Ayasofya’yı camiye dönüştürdüğü gün Atatürk’ü hedef almayı ihmal etmemiştir.

2053 sonra da 2071’e giderken 2023’den kurtulmak gerekiyor!

Bunun için de Erdoğan’ın, sonra da ailesinden birilerinin 2053, 2071 ve hatta önceki gün ilan edilen ‘Türkiye Yüzyılı’nın son bulacağı 2123’e kadar iktidarda kalması gerekir!

Belki de Bilal Erdoğan’ın Nagehan Alçı’yı götürüp gezdirdiği Malazgirt’e yakın Ahlat Sarayı bunun için yapılmıştır!

Hilafet ve Saltanat hayalleri kuranlar her zaman var olmuş ve bu iktidar döneminde çoğalmıştır. Adamlar Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalist ülkeleri yenerek kurduğu CUMHURİYET yerine Körfez ülkelerindeki sultanlık, krallık, emirlik ve şeyhliklere benzer yeni tür bir yapıya dönüştürmenin peşindeler.

Mustafa Kemal’in yendiği emperyalist ülkeler bundan çok hoşlanır. Adamlar geçen 99 yıl içinde bu CUMHURİYET’in önünü kesmek için her yola başvurdular. Bölgedeki ‘laik’ iktidarları hedef alan ‘Arap Baharı’ bunun için yapılmıştır. Bu ‘Bahar’da AKP iktidarına verilen görevler ve ‘Sen İslamcıları destekle’ denmesi bunun içindir. Ama çok daha önemlisi emperyalist ülkeler CUMHURİYET’ten 5 yıl sonra Müslüman Kardeşler örgütünü Mısır’da kurdurmuşlardı. Bu coğrafya yüz yıldır batının kışkırttığı İslamcı-Laik kavgasının acılarını yaşamaktadır. Türkiye her zaman bu kavganın merkezinde olmuştur. AKP bunun için iktidara taşınmış, BOP Eş-Başkanı yapılmış ve ‘Arap Baharı’nda başrole layik görülmüştür. AKP bilerek ya da bilmeyerek her zaman gereğini yapmış ve yapabileceğini kanıtlamıştır.

Yirmi yıl AKP iktidarından sonra ülkenin geldiği durum emperyalist ülkeleri mutlu etmektedir.

Emperyalist ülke ve güçler 100 yıldır Mustafa Kemal’dan intikam almanın peşinde. Bunun için hilafet ve saltanat söylem ve hedefleri hoşlarına gitmektedir.

Abdülhamit ve Vahdettin’i çok sevmişlerdi.

Lenin’le işbirliği yapan Mustafa Kemal’e çok kızmışlardı.

Mustafa Kemal Atatürk sonrasında Türkiye’ye çengel atarak Menderes-Bayar ikilisini iktidara getirmiş ve Ankara’yı NATO’ya bağlamışlardı. ‘İslam düşmanı komünizmle’ mücadelede her zaman Türkiye’yi ön mevzi olarak kullanmışlardı.

Şimdi de kendi hesapları doğrultusunda Putin’le ‘dost’ olan Erdoğan’a çok kızıyorlar ama seslerini çıkarmıyorlar çünkü Rusya’nın dağıtılmasında Ankara’ya görev verebileceklerini hesaplıyorlar.

Her şeyin farkında olan Putin en az 500 yıllık Rus-Osmanlı ilişkilerinin tüm detaylarını unutmadan kendince hesap yapmaktadır.

Türkiye geçmiş yüz yıllarda olduğu gibi yeni ‘yüz yılda’ da batı ile Rusya kavgasında değerini korumaktadır.

Seçime doğru Erdoğan mutlaka bu avantajı sonuna kadar kullanacaktır.

Muhalefet umurunda değil ama ben yine de tekrarlayayım:

Türkiye’de yaşanan her şey dış politika ile ilgilidir.