Atatürk’e sahip çıkan öğretmeni kovdular!

Önceki gün arayan bir dostum, “Ümraniye’deki bir okulda, Atatürk panosunu parçalamışlar, panonun akıbetini soran öğretmeni de okuldan kovmuşlar’’ bilgisini verdi. Bunun üzerine bana bilgiyi veren dostumdan kovulan öğretmenin cep telefonu numarasını öğrendim ve kendisini aradım. Emel Sandıkçı (57) adlı öğretmenin anlattıkları, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik vefasızlığın geldiği boyutu gösteren ibret dolu bir hikayeydi…

NELER YAŞANDI?

Emel Sandıkçı’ya “Geçmiş olsun… Bana neler olduğunu anlatır mısınız?” diye sordum. Ümraniye Çakmak Şehit Mahmut Coşkunsu Orta Okulu’nda ‘ücretli öğretmen’ olduğunu söyleyen Sandıkçı, başından geçenleri şöyle özetledi:

“2016 yılından beri çeşitli okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapıyorum. Branşım İngilizce… Şubat ayından beri de Ümraniye’deki okulda görevliydim. Haftada 30 saate yakın ders veriyordum. Geçen pazartesi ya da salı günü okula gittiğimde 5 D sınıfı öğrencilerinin üzgün olduğunu gördüm. Öğrencilere sebebini sorunca ‘Öğretmenim, büyük emek vererek yaptığımız Atatürk panosu parçalanmış ve resimler çöpe atılmış’ dediler. Bu pano 2 aydır sınıfta asılıydı. Ama o gün baktığımda panonun adeta yolunduğunu gördüm.”

PEŞİNİ BIRAKMADI

Yaşanan olay üzerine durumu Müdür Yardımcısı İbrahim Sertaç Yavuz’a anlattığını ve durumu yazılı olarak da kayda geçirdiğini belirten Öğretmen Emel Sandıkçı, sonraki gelişmeleri ise şöyle aktardı:

“Müdür Yardımcısı konuyla ilgileneceğini söyledi. Bunun üzerine odadan ayrıldım. Cuma günü ders vermek için okula yeniden gittim. Panonun kim tarafından yırtıldığını araştırmaya devam ettik. Bazı iddialara göre, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü okulu ziyarete geleceği için panoyu görmemesi amacıyla yırtılarak kaldırıldığı konuşuluyordu. Ben de panonun akıbetini öğrenebilmek amacıyla Müdür Yardımcısı İbrahim Sertaç Yavuz’un odasına gittim. Konuyu sordum, cevap vermedi. Bana başka bir sınıfta çekilmiş Atatürk panosu fotoğrafını yolladı. Oysa ki; panosu yırtılan sınıfı 5 D idi. Dolayısıyla ikna olmadım.”

YÖNETİMDEN TEPKİ

Öğretmen Emel Sandıkçı, bu gelişmenin yaşanmasından yaklaşık 10 dakika sonra Müdür Yardımcısı İbrahim Sertaç Yavuz’un öğretmenler odasına geldiği ve kendisini sert bir ses tonuyla odasına çağırdığını ifade etti. Yavuz’un odasına gittiğini söyleyen Emel Sandıkçı “Eşyalarınızı toplayın ve buradan hemen gidin’’ tepkisiyle karşılaştığını belirtti.

İngilizce Öğretmeni Sandıkçı, bunun üzerine “Atatürk panosunu sordum diye mi bunu yapıyorsunuz?” şeklinde tepki gösteriyor. Müdür Yardımcısı Yavuz bunun üzerine “Siz bana soru soramazsınız’’ diye bağırıyor. Sandıkçı ise “Elimde yazılılar var. Bari onları okumama müsaade etseydiniz’’ diye karşılık veriyor.

YÖNETİM HIZINI ALAMIYOR!

Yaşanan gerilim sonrası öğretmenler odasına giderek eşyalarını toplayan Sandıkçı, “Bu sırada teneffüs oldu ve öğretmen arkadaşlar odaya geldi. Durumu öğrenen bazı arkadaşlarım ağladı. Ben de eşyalarımı toplayarak odadan çıktım’’ şeklinde konuştu.

Teneffüs sırasında okuldan ayrılmaya hazırlanan Sandıkçı, başına gelenlerin bunlarla sınırlı kalmadığını ise şöyle aktardı:

“Müdür Yardımcısı İbrahim Sertaç Yavuz, ben koridordayken herkesin içinde ‘git’ şeklinde el işarete yaptı ve ‘DEFOL GİT BU OKULDAN’ diye bağırdı. Buna herkes şahittir. Ben kovulduğuma değil, Atatürk’e sahip çıktığım için kovulduğuma üzülüyorum.”

CİMER’DEN YANIT BEKLİYOR

57 yaşındaki İngilizce öğretmeni Emel Sandıkçı, kovulmasının hemen ardından SGK’dan çıkışının yapıldığını belirtiyor ve “Hiç vakit kaybetmemişler’’ diyor. Durumu CİMER’e de yazılı olarak bildiren Öğretmen Emel Sandıkçı, Başöğretmen Atatürk’e sahip çıktığı için işine son verilen bir eğitim emekçisi olarak tarihe geçiyor…

Atatürk’e her gün minnet etmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarının bu cüreti ve vefasızlığı da tarihe geçecektir.

Kılıçdaroğlu ’Rencide ederler’ diye uyarmış…

Önce Kadıköy, ardından Maltepe…

Dün de Çanakkale’ye bağlı Çan Belediyesi’ne operasyon yapıldı.

Sırada CHP’li başka belediyelerin olduğu da biliniyor…

Zira hem İçişleri Bakanlığı hem de MASAK belediyeleri mercek altına almış durumda.

Hatırlarsanız, önceki günlerde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Hakkımızda büyük dosyalar hazırlanıyor’’ demişti.

Ankara’daki bir kaynağım, “Mansur Yavaş da radarda… Her adımı yakından izleniyor’’ dedi önceki gün…

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ…

Belli ki; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgilerin daha fazlasına sahip… Eğer öyle olmasa, Maltepe mitingi öncesi kendisini ziyaret eden bir grup belediye başkanına “Bu işleri büyütecekler. Hepiniz dikkat edin. Evlerinize kadar girip sizi rencide edebilirler’’ uyarısını yapmazdı.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri öylesine söylenmiş değil…

Dün sabah tam da Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi oldu… Çanakkale – Çan Belediye Başkanı CHP’li Bülent Öz saat 06.45’te evinden gözaltına alındı. Evde eşi ve çocuğu da vardı.

KİMİN NE SUÇU VARSA…

Belediyeler, A’dan Z’ye dek tüm partilerin yumuşak karnıdır… Eğer bir yolsuzluk, hırsızlık, kamu malının yağmalanması suçu ve rüşvet varsa, savcılar kimsenin gözünün yaşına bakmamalıdır… Ama hiç kimsenin…

Burada sorun, sanki tek yolsuzluk CHP’li belediyelerde yaşanıyormuş AKP’li belediyeler ise pir-ü pakmış gibi bir görüntünün verilmesidir. Bu görüntü, adalete olan inancı sarsmaktadır.