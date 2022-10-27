Atatürk’e nasıl layık olabileceğiz?..

Takat ve tahammül…

Aslında ikisi de:

Zorluklara…

Baskılara…

Acılara:

Dayanabilme gücüdür…

Ancak…

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“Takat” fizikî güçtür…

Bedenseldir…

“Tahammül” ise:

Manevîdir…

Aklîdir…

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Takat, fizikî bir güce karşı koyabilme kudretiyken…

Tahammül:

Her türlü manevî zulme…

Her türlü manevî baskıya…

Her türlü karşıt fikre dayanabilme yeteneğidir…

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Adalet ve Kalkınma Partisi’ni iktidara getiren…

İkinci ve üçüncü seçimlerde %40’ın üzerine taşıyan…

Parti yönetiminin tahammül gücüydü…

Ama…

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Adalet ve Kalkınma Partisi artık…

O eski Ak Parti değil…

O artık: ATP…

Yani:

Adaletsiz ve Tahammülsüz Parti…

★

Peki…

Ya ana muhalefet CHP?..

CHP tahammüllülerin partisi mi?..

★

CHP’lilerin ise:

Tahammül gücü yüksek, kendi genel başkanlarına bile:

Tahammülleri yok…

★

Haliyle…

Kendileri gibi düşünmeyenlere de:

Tahammül edemiyorlar…

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Bakın işte geçen gün bunun somut bir örneğini gördük…

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde…

Tuzla’nın AKP’li Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da davetliydi…

Ve…

Bir konuşma yaptı…

★

Konuşmasında…

Erdoğan’a ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür eden Yazıcı…

Önce sözlü protesto edildi…

Daha sonra bu protesto: Şiddete dönüştü…



★

Ve ne yazık ki…

Güler yüzü…

Tahammül gücünün yüksekliğiyle gönülleri kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu…

Saldırganı kınayacağına…

Saldırıya uğrayan Şadi Yazıcı’yı kınadı…

★

Neden?..

Yazıcı, Erdoğan ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür etti ya:

Ondan…

İmamoğlu’na göre o teşekkür:

Provokasyondu…

★

Ah canlarım ah…

İktidarımızla…

Muhalefetimizle…

Tahammül gücü yüksek bir millet olamayacaksak eğer…

Muasır medeniyetler yolunda nasıl yürüyebilecek…

Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini…

Nasıl:

Yerine getirebileceğiz?..

Görmüyor musunuz?

Anayasa’sında:

“T.C. demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir” yazan bu Devlet hakkında ileri sürülen iddialar…

Sadece: “Yalan, iftira” denilerek geçiştirilecek…

Ve araştırılmayacaksa…

Adalet Bakanlığı’na…

Ve…

Mahkemelere ne gerek var?..

★

Suçlanan her kişi ve kurum…

Medyaya:

“Hakkımda ileri sürülen iddialar yalandır” der ve…

Kendi, kendini aklar…

★

Nereye gidiyoruz efendiler?..

Laik sistemden sonra…

Demokratik hukuk devletinin de..

Yani…

Rejimin özünün de…

Çökertilmek üzere olduğunu:

Görmüyor musunuz?..

Şüphesi var

İYİ Parti’nin yolsuzluk iddialarının Meclis tarafından araştırılması için verdiği önerge…

AKP-MHP oylarıyla:

Reddedildi.

★

Bir Hint Atasözünde denir ki:

“Eğer bir kişi oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa, kesinlikle altını kirletmiştir…”.

★

Eğer bir kişi…

Üstünü aratmıyorsa…

Üzerinde kesinlikle: Suç aleti vardır…

★

Eğer bir kişi ya da kurum…

Hakkında ileri sürülen iddialar karşısında…

Yargılanmayı kabul etmiyor…

Aksine…

★

İddia sahibini yargılatıyorsa…

O kişi ya da kurumun…

Abdestinden:

Şüphesi vardır…

Alkışı hak etti

Videolarımı izleyen bir dostum:

“Çok sert konuşuyorsun” diye eleştirdiğinde…

Şöyle cevap vermiştim:

“Benim işim bu: Hak edene hakkını vermek, hadsize haddini bildirmek…”.

★

Haddini bilmeyen Mahir Ünal’a…

Videolarımdan birinde haddini bildirmiştim…

Çünkü…

Haddini aşmıştı…



★

Bugün ise…

Daha önceleri…

Defalarca eleştirdiğim, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’i:

Alkışlayacağım…

Çünkü: Hak etti…

★

Neden mi alkışlayacağım?..

“Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz, milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır” diyerek…

AKP Gurup Başkan Vekili Mahir Ünal’ı nazik bir üslûpla:

Uyardığı için…

İdolümdü



Çocukluğumdaki idolüm…

Saygıdeğer meslek büyüğüm…

Güzel insan…

Efsane gazeteci Halit Kıvanç…

Sonsuzluk âlemine göç etti…

Kendisine Allah’tan rahmet…

Sevenlerine baş sağlığı diliyorum…

Çok yazık

Yıllarca TSK’ya:

“Darbeci…”.

“İhtilalci…”.

“Din düşmanı…”.

Ve hatta…

“Batı’ya satılmış, emperyalizmin uşağı” diyerek hakaret eden kafa, bugün…

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Kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ortaya atılan:

Belge ve iddiaların araştırılarak…

Ordumuzun itibarının korunmasını talep eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı…

“TSK’nın itibarını düşürdüğü” iddiasıyla:

Gözaltına aldırdı…

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Yazık…

Çok yazık…