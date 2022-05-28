Atatürk Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Atatürk Üniversitesi aşağıda yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

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