Atatürk Üniversitesi 58 Öğretim Üyesi alıyor
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Atatürk Üniversitesi 58 Öğretim Üyesi alıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Atatürk Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Atatürk Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımının Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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