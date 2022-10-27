Atatürk Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Atatürk Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Atatürk Üniversitesi aşağıda yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

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