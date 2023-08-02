‘Atatürk’ kararı sonrası Disney Plus’ın savunması alınacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik “Atatürk” dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan ‘Atatürk’ dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan “Ermeni lobisi müdahalesi” iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.

(AA)