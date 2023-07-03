Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz verdi

Şanlıurfa’da, Atatürk büstüne çıkıp ayak ayak üstüne atarak poz veren ve fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkilere neden olan Suriyeli M.E. (13), polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şanlıurfa’nın en işlek yerlerinden olan Topçu Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne akşam saatlerinde çıkan ve ayak ayak üstüne atarak poz veren çocuğun fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

Şanlıurfa Valiliği, kentte bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği yönünde açıklamada bulunarak, Atatürk büstüne çıkan Suriye uyruklu M.E.’nin Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“02.07.2023 tarihinde bir haber ajansından ve bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ataya saygısızlık’ başlıklı haber uyarınca aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Olayın şüphelisi Suriye uyruklu M.E. (13) güvenlik güçlerimizce yakalanmış olup, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir.” (DHA)