Atatürk Anıtı’na neden saldırı yapılır?

Dün Antalya’da, Muratpaşa Belediye Hizmet Binası’nın önündeki Atatürk Anıtı’na saldırı yapıldı.

İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırının ardından bu saldırı ve daha haberimizin olmadığı benzer saldırılar da olabilir.

Bu aşamada, iktidara yakın çevreler ve medya tarafından, yerli ve millilik savı ile komik olan ABD iktidarı düşürmek istiyor iddiası öne çıkarılıyor

Toplumda ve muhalefet çevresinde ise her seçim öncesi benzer durumların yaşandığı noktasında genel bir görüş hâkim gözüküyor.

Tabi ki bu görüşte AKP’nin hem BOP’taki hem de Ukrayna Rusya arasındaki savaşta ABD yanında yer alması etken diye düşünüyorum.

Hal böyle olunca Türkiye’deki ve bölgemizdeki gelişmelerin birbirinden bağlantısız olmadığı da tarihi bir gerçektir.

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesi, seçmen üzerinde etki bırakmak için benzer durumların sıkça yaşanacağı görülüyor.

Başta Antalya halkı olmak üzere tüm halkımız bu ve benzeri algı tuzaklarına düşmeyecektir.

Zaten parlamenter rejime dönüşle arkasında ABD emperyalizmi olan bu ve benzeri olaylar son bulacaktır.

İstiklal Caddesi katliamı gerçekleştiği sırada İçişleri Bakanı’nın Suriye’de bir açılışa katılması da son derece düşündürücüdür.

Sanki Suriye’nin kuzeyi, Türkiye toprakları olmuş gibi açılış yapılıyor…

Sahi bu topraklar bize mi verildi?