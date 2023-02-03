Ataşehir’deki bir evde kadın cesedi bulunmuştu: 3 zanlı adliyede

İstanbul Ataşehir’de çıkan yangın sonrası baza içinde bir kadın cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi’ndeki bir evde 1 Şubat’ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerindeki incelemelerde bıçak ve balta ile boş kolonya kutusu ele geçirilmiş, elleri ile ayakları bağlanmış ve boğazı kesilmiş halde bazanın içinde bulunan cesedin Türkmenistan uyruklu Leyla Seyidova’ya ait olduğu belirlenmişti.

Seyidova’nın cesedinin bulunduğu dairede kiracı olan Gülçehre K. ve Feruz Y. ile bu kişilerden evin bir odasını kiralayarak burada yaşayan katil zanlısı E.S. gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

E.S’nin olay günü maktul Seyidova ile eve geldiği, alacak meselesinden dolayı ikili arasında çıkan tartışma sonrası zanlının kadını bıçakladığı, daha sonra cesedi kolonyayla ateşe vermek istediği, ardından evden kaçan şüphelinin akşam saatlerinde Kadıköy’de yakalandığı öğrenildi. (AA)