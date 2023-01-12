Haberler Gündem

Ataşehir’de okul çevresinde polis denetimi

Ataşehir’de polis, servisleri denetlerken  şüpheli görülen araçlarda arama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ekipler, Ataşehir Mevlana Mahallesi’ndeki Akşemsettin İlkokulu önünde denetim yaptı. Denetime asayiş ekipleriyle mobil okul tim ekipleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, sürücülerine Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Ekipler okul servis araçlarında da asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerin denetiminin gün boyu devam edeceği bildirildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Kartal’da iki kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Kartal’da iki kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Ataşehir’de okul çevresinde polis denetimi
Gündem