Ataşehir Belediyesi’ne operasyon: 28 gözaltı

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. ‘Şüpheli’ sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesinde görevli iki belediye başkan yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir’de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu soruşturmalarda ihalelere fesat karıştırılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken ‘şüpheli’ sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi. (DHA)