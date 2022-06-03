Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu aşağıda belirtilen programlarına 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan  edilen  kadrolara  müracaat  edecek  adayların  aşağıda  belirtilen  belgelerle  birlikte Ataşehir   Adıgüzel   Meslek   Yüksekokulu   Müdürlüğüne   şahsen/posta   ile   müracaat   etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve  ilanda  belirtilen  süreler  içinde  yapılmayan  başvurular  ve  eksik  belgeli  başvurular  dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne   ulaşması   gerekmektedir.

 

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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
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