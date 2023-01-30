Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alıyor

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan ilana göre Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’ne öğretim görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Meslek Yüksekokulunun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 13.02.2023

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