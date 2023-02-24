Akyazı’da geçen hafta çok farklı bir ortam vardı. Üst üste yaşanan depremler sonrasında tek yürek olan Türkiye’nin her rengi Şenol Güneş Spor Kompeksi’ndeydi. Öyle bir atmosferden 1-0’lık galibiyetle çıkan Trabzonspor, bu avantajını korumak için Basel deplasmanına çıktı. İsviçre ekibi oyuna baskılı başlamak istese de Trabzonspor buna izin vermediği gibi daha etkili olan taraftı.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan bordo-mavili ekipte çok güvenilen iki isim başroldeydi. Basel’in 13. dakikada Amdouni ile attığı gol öncesi İspanyol yıldız Mark Bartra ofsaytı bozdu. Trabzonspor’un bu sezon skora en çok katkı sağlayan ismi olan Bakasetas, 27. dakikada penaltı kaçırdı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf bordo-mavililerdi. Hakem Matheu Lahoz ve VAR’da bulunan Jesus Gil Manzano, tartışmalı kararlara imza attı. Önce verdiği penaltıyı iptal eden Lahoz, sonrasında Denswil’in golünü ofsayt nedeniyle geçersiz saydı. Maç başından itibaren Basel’in sert futboluna izin veren İspanyol hakeme rağmen Trabzonspor, birçok önemli fırsatı da kullanamadı.

Böyle bir futbol sonrası turu geçememek gerçekten çok acı. Trabzonspor hak etmişti ama dün geceki skor, futbolun en çok bilinen yazısız kuralını hatırlattı: Atamayana atarlar…