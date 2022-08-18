Atama sistemi iflas etmiştir

MHK başkan ve üyelerinin artık iyice demode olan, zekice (!) yaptıklarını düşündükleri hakem atamaları iflas etmiştir. Daha ikinci haftada Beşiktaş Başkanı, MHK’yi muhatap bile almadı, TFF’ye şiddetli bir şikâyette bulundu.

Hakem MHK tarafından maça neden tayin edildiğini hemen anlar, atamayı yapanların kafalarında dolaşan tilkilerin ne tarafa hareket ettiğini fark eder. Bu durumlarda hakem, ne kadar dik durmaya ve yanlışsız maç yönetmeye çalışsa da bazen hata yapmama hassasiyetinden de hata yapabilir ya da eyyamcılığı istemeden de olsa bilinç altında kabullenip maç yönetebilir.

Beşiktaş maçında Alanyasporlu oyunculara kırmızı kart göstermeyen, Emrecan’a ilk sarı kartı hatalı veren Yasin Kol, tutarsız kararları nedeniyle siyah-beyazlılar tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Galatasaray-Giresun karşılaşmasında Kadir Sağlam vermediği penaltı ve ters kararları nedeniyle Okan Buruk’un ciddi gazabına uğradı.

Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasında Mete Kalkavan, Fenerbahçeli Ferdi’nin rakibinin bariz gol şansını faulle kesmesini sarı kartla geçiştirdi.

Trabzonspor-Hatayspor buluşmasındaki Abdülkadir Bitigen’in hâlâ mart kararlarının etkisinde olduğu gözüküyor.

Adana DS-Sivasspor maçında Mert Güzenge konuk ekibin yediği ilk gol öncesi faulü süzemedi. Dilerim Güzenge’yi kasım ayında MHK süzmez.

Diğer maçlarda Çağdaş Altay, Suat Arslanboğa, M.Kürşad Filiz, S.Barış Saka başarılı yönetimler gösterdiler.