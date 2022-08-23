Ata tohumundan Cumhurbaşkanı adayı…

Altılı masanın ilk tur toplantıları tamamlandı… Dün yazı günümüz değildi. O yüzden pazar günü Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıyı değerlendirme işi bugüne kaldı. Anlayacağız, size bayat haberi tekrar satma peşinde değilim. Ortak açıklamanın her satırının üzerinde durmanın faydalı olacağını düşündüğümden kolları sıvadım…

Ortak açıklama kamuoyunun bilgisine sunulunca doğal olarak “Milletimiz emin olsun; ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır” satırları flaşa taşındı. Haber editörü olsam ben de aynısını yapardım. Genel olarak, açıklama daha öncekilerden daha anlaşılır, daha somut ve daha umut vericiydi. Belli ki; altılı masaya kamuoyundan gelen eleştiriler net bir şekilde anlaşılmış ve masaya yatırılmış. Ha… ben bu ilk turun son toplantısından bir ortak aday isminin çıkmasını hiç beklemiyordum. Ancak, kamuoyunun kafasındaki belirsizliklere ve şüphelere özellikle Cumhur İttifakı kanadından gelen kaşımalara ve manipülasyonlara esaslı bir cevap verilmiş. O cümleleri bir daha okuyalım;

“Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı’ hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ olacaktır.

Milletimiz müsterih olsun; bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı.”

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“Herkesin Cumhurbaşkanı”…

Saatlerimi verip, kulislerin peşinde koşmaya hiç ihtiyaç duymadım. Anlaşılan o ki toplantıda ortak Cumhurbaşkanı adaylığı konusu epeyce tartışılmış. İsimler üzerinde durulmuş mu? Onun da peşinden koşmanın şu an bir manası yok. Çünkü o satırlar her şeyi anlatıyor. “Arife tarif gerekmez” dercesine!.. Burada bir genel başkanın isminin üzerinde odaklanılmayacağı çok net. Liderler, “İlla ben aday olacağım”da ısrarlı olmayacaklarını da açık seçik ilan etmişler. Bu ucube rejimin değişmesi ve ülkenin içinde bulunduğu büyük krizden çıkarılması için İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “ben Başbakan olacağım” feragatinin tamamlayıcı adımı masaya yansımış görünüyor. Şimdilik, akli ve ilmi siyasetin masaya hakim olduğu da görünüyor. Açıklamanın altında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da imzası olduğuna göre… O da rahatlayıp derin bir nefes almıştır herhalde…

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Ortak açıklamada bir diğer dikkat çeken husus; “Bu inanç ve kararlılıkla iş birliğimizin çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve bir sonraki toplantımızı 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 14.00’da CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız…” satırları…

Bana göre, rutin bir duyuru değil. Neden?.. 1 Ekim Meclis’in yeni dönem çalışma takviminin ilk günü. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te açılış konuşmasını da yapacağı düşünülünce, masada ince bir hesaplama yapılmış gibi…

Altılı masaya yöneltilen en büyük eleştirilerin başında, toplumun beklentilerine göre somut, umut verici politikalar ve projeler üretememeleriydi.

“Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız.”

Esaslı bir öz eleştiri de yapılmış SP Genel Merkezinde… O satırlar lafta kalmamalı!..

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“Milletimiz müsterih olsun; bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı.

Bu topraklarda;

Toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak.

Öfke ve nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek.

Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek.

Rüşvet, torpil, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek.

Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak.

İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak.

Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek.”

Eyvallah… Bunlara da denecek hiçbir şey yok… Ama nasıl olacağını da toplumun önüne – en anlaşılır şekilde- acil olarak koyun!..



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SP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantının flaşlarından biri ve gündeme de damgasını vurması gereken bu fotoğraf karesiydi. Magazin gözlüğünden bakamadım!.. Liderlere ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye edildi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok ince ve zekice bir iletişim stratejisi ortaya koydu.

ÖZE DÖNÜŞ…

İthal tohumlarla başımıza neler geldiği ortadayken, Karamollaoğlu’nun bu mesajı cuk diye oturdu!..

Fotoğraftaki mesajları daha fazla ayrıntılarına inersek yanlış anlamalara sebep olabilir!..

O yüzden ben, bu toplantının ardından daha da umutlandım…

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.