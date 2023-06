At arabasının yayaya çarptığı kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu ilçesinde ters yöne giren at arabasının çarptığı Fatma C. (51), yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesinde meydana geldi. Ters yöne giren üzerinde 2 kişinin bulunduğu at arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Ç.’ye çarptı. Sürücü at arabasını güçlükle durdururken, yere düşen Fatma Ç. yaralandı. Çevredekiler tarafından kaldırılan Fatma Ç., gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. At arabası sürücüsü kazanın ardından bölgeden ayrıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)