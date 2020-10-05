Aston Villa’dan Liverpool’a tarihi fark

İngiltere Premier Lig’in 4’üncü haftasında Aston Villa, kendi sahasında son şampiyon Liverpool’u 7-2’lik flaş bir skorla yendi.

Aston Villa, ligin 4’üncü haftasında Villa Park’ta Liverpool’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 4’üncü ve 22’nci dakikalarda Watkins’in kaydettiği gollerle maça çok etkili bir başlangıç yaptı ve 2-0 öne geçti. Salah’ın 33’üncü dakikadaki golüyle Liverpool farkı bire indirirken, sonrasında 35’te McGinn ve 39’da Watkins’in kaydettiği gollerle Aston Villa soyunma odasına 3 farklı önde girdi: 4-1.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Aston Villa, Barkley’nin 55’te attığı golle skoru 5-1’e taşıdı. Salah, Liverpool’da yeniden sahne alırken, 60’da kaydettiği gol ile fark yeniden 3’e indi: 5-2. Ev sahibi ekip, kaptan Grealish’in 66 ve 75’inci dakikalarda üst üste attığı iki golle tarihi bir skora ulaşarak sonucu belirledi: 7-2.

Aston Villa’da Watkins attığı 3 golle hattrick’e imza attı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 9’a yükselterek bir maç eksiğine rağmen haftayı ikinci sırada tamamladı. Liverpool ise bu sezonki ilk mağlubiyetini Villa Park’ta yaşayarak 9 puanda kaldı ve haftayı 5’inci sırada noktaladı.