Asker uğurlama eğlencelerinde koronavirüs yine unutuldu

Antalya’da asker uğurlama eğlenceleri düzenleyerek koronavirüs tedbirlerini ihlal eden gençlerin görüntüleri, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentin farklı noktalarında dün akşam ve gece saatlerinde korona virüs tedbirleri ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi. Antalya Otogarında yapılan asker uğurlamasında ‘En büyük asker, bizim asker’ diyerek asker adayları omuzlara alınıp havaya fırlatılırken, temizlik, maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Bir diğer asker uğurlamasında ise Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi’ndeki bir sokakta gençler, yol ortasında asker eğlencesi düzenledi. Araçlardan inen gençler, karşılıklı göbek atıp uzun süre eğlendi. Gençlerin kısıtlamayı ihlal eden görüntüleri evlerdeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)