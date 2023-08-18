Aşk kasları ne işe yarar?

İdrar tutmak veya durdurmak için kullanılan kaslar aynı zamanda aşk kaslarıdır. Peki bu kasların cinsel yaşama katkısı nedir? İşte yanıtı…

Bu kaslar nasıl güçlendirilir?

SORU:

30 yaşında evli bir kadınım. Aşk kaslarının cinsel yaşama olumlu etkileri olduğunu duydum. Bu kaslar nasıl güçlendirilir? Cinsel hayata katkıları nelerdir? B.D./Mersin

CEVAP:

Aşk kasları idrarınızı yapmamaya veya durdurmaya çalıştığınızda kasılırlar. Güç­lü aşk kasları cinsel duyguların yoğun­luğunu artırır, çünkü orgazm sırasında ritmik bir şekilde kasılırlar. Kaslarınız ne kadar güçlü olursa aldığınız zevk de o ka­dar büyük olur. Aşk kaslarını çalıştırmak için rahat bir şekilde sırt üstü uzanın. Bir çiçeği koklar gibi nefes alın ve bir mumu üfler gibi yavaşça nefesinizi verin. Hazır olduğunuzda nefes alın ve aşk kaslarınızı kasın sadece, kalça ve karın kaslarınızı değil. Nefesinizi dışarı verirken kasları­nızı rahat bırakın. Daha sonra bedensel reaksiyonlarınızı takip etmek için birkaç kasılmadan sonra mola verin. Fazla bir şey hissetmediğinizde endişelenmeyin, egzersiz yapmaya devam edin. O zaman bu kasların bütün potansiyelini gelişti­rebilirsiniz. Aşk kaslarınızı günde en az bir kere birkaç dakika boyunca kasıp, bırakmayı alışkanlık haline getirin.

Alkol almayınca niye sorun yaşıyor?

SORU:

34 yaşında 3 yıldır evil bir kadınım. Eşim yalnızca birlikte olacağımız zaman kullanıyor, alkol almazsa sertleşme sağlayamıyor. Onunla hiç bunun dışında birlikte olamadık. Sebebi ne olabilir, tedavi gerektirir mi? T.D./İstanbul

CEVAP:

Eşinizin yalnızca alkol aldığınızda seks ya­pabiliyor olması, diğer durumlarda rahat olmadığını bir performans kaygısı yaşadı­ğını gösteriyor. Eşi mutlu edememe, eksik ve yetersiz olma, ilgi ve sevgisini kaybet­me korkusu gibi duyguların neden olduğu istenmeyen duygusal ve fiziksel tepkilerin tümüne performans kaygısı denir. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için günü kurtarma açısından faydalı olabilir. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsel ilişkinizde performans kaygısı yaratan nedenlere odaklanılması ve kalıcı çözümler bulunması daha uygun olur. Cinsel terapi bu konuda kalıcı çözümler üreterek yardımcı olabilir.