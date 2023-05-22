Aşk kasları ne işe yarar?
İdrar tutmak veya durdurmak için kullanılan kaslar aynı zamanda aşk kaslarıdır. Bu kaslar güçlü olursa cinsel duyguların yoğunluğu artar.
Cinsel hayatımız nasıl etkilenir?
SORU:
33 yaşında 6 yıldır evli bir kadınım. Aşk kaslarının cinsel yaşama etkileri nelerdir? Nasıl güçlendirilir? H.R./Antalya
CEVAP:
Aşk kaslarını bulmak kolaydır, çünkü idrarınızı yapmamaya veya durdurmaya çalıştığınızda kasılırlar. Güçlü aşk kasları cinsel duyguların yoğunluğunu artırır, çünkü orgazm sırasında ritmik bir şekilde kasılırlar. Kaslarınız ne kadar güçlü olursa aldığınız zevk de o kadar büyük olur. Aşk kaslarını çalıştırmak için rahat bir şekilde sırt üstü uzanın. Bir çiçeği koklar gibi nefes alın ve bir mumu üfler gibi yavaşça nefesinizi verin. Hazır olduğunuzda nefes alın ve aşk kaslarınızı kasın sadece, kalça ve karın kaslarınızı değil. Nefesinizi dışarı verirken kaslarınızı rahat bırakın. Daha sonra bedensel reaksiyonlarınızı takip etmek için birkaç kasılmadan sonra mola verin. Fazla bir şey hissetmediğinizde endişelenmeyin, egzersiz yapmaya devam edin. O zaman bu kasların bütün potansiyelini geliştirebilirsiniz. Aşk kaslarınızı günde en az bir kere birkaç dakika boyunca kasın.
İlişkide uyum için neler yapabiliriz?
SORU:
4 yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlendiğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. Onunla cinsel uyumu nasıl yakalarım? K.D./Ordu
CEVAP:
Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıklarının olması sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir. En sık karşılaşılan nedenlerin başında erkeklerin kadın cinselliğini yeterince tanımamaları, yatakta acele etmeleri ve ön sevişmeyi kısa tutmalarıdır. Buna ek olarak kadınların iş yükünün çok olması, stresli bir yaşantı, annelik sorumluluğu gibi konularda cinselliğin geri plana itilmesine neden olabilir. Partnerinizi arzuladığınız zaman onun da size yaklaşmasını sağlamak için önce onu zihinsel olarak uyarmalısınız. Bunun için eşinizle yeniden sevgili olmak, birlikte banyo yapmak, erotik konuşmalar ve masaj yaparak uyarmak, fantezilerden bahsetmek faydalı olabilir. Bunlara rağmen sorun devam ederse bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.