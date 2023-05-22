Aşk kasları ne işe yarar?

İdrar tutmak veya durdurmak için kullanılan kaslar aynı zamanda aşk kaslarıdır. Bu kaslar güçlü olursa cinsel duyguların yoğunluğu artar.

Cinsel hayatımız nasıl etkilenir?

SORU:

33 yaşında 6 yıldır evli bir kadınım. Aşk kaslarının cinsel yaşama etkileri neler­dir? Nasıl güçlendirilir? H.R./Antalya

CEVAP:

Aşk kaslarını bulmak kolaydır, çünkü idrarınızı yapmamaya veya durdurma­ya çalıştığınızda kasılırlar. Güçlü aşk kasları cinsel duyguların yoğunluğunu artırır, çünkü orgazm sırasında ritmik bir şekilde kasılırlar. Kaslarınız ne kadar güçlü olursa aldığınız zevk de o kadar büyük olur. Aşk kaslarını çalıştırmak için rahat bir şekilde sırt üstü uzanın. Bir çiçeği koklar gibi nefes alın ve bir mumu üfler gibi yavaşça nefesinizi verin. Hazır olduğunuzda nefes alın ve aşk kaslarınızı kasın sadece, kalça ve karın kaslarınızı değil. Nefesinizi dışarı verirken kasları­nızı rahat bırakın. Daha sonra bedensel reaksiyonlarınızı takip etmek için birkaç kasılmadan sonra mola verin. Fazla bir şey hissetmediğinizde endişelenmeyin, egzersiz yapmaya devam edin. O zaman bu kasların bütün potansiyelini geliştire­bilirsiniz. Aşk kaslarınızı günde en az bir kere birkaç dakika boyunca kasın.

İlişkide uyum için neler yapabiliriz?

SORU:

4 yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlendiğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. Onunla cinsel uyumu nasıl yakalarım? K.D./Ordu

CEVAP:

Eşler arasında cinsel istek uyuşmaz­lıklarının olması sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir. En sık karşılaşılan nedenlerin başında erkeklerin kadın cinselliğini yeterince tanımamaları, yatakta acele etmele­ri ve ön sevişmeyi kısa tutmalarıdır. Buna ek olarak kadınların iş yükünün çok olması, stresli bir yaşantı, annelik sorumluluğu gibi konularda cinselliğin geri plana itilmesine neden olabilir. Partnerinizi arzuladığınız zaman onun da size yaklaşmasını sağlamak için önce onu zihinsel olarak uyarmalısı­nız. Bunun için eşinizle yeniden sevgili olmak, birlikte banyo yapmak, erotik konuşmalar ve masaj yaparak uyar­mak, fantezilerden bahsetmek faydalı olabilir. Bunlara rağmen sorun devam ederse bir uzmandan profesyonel des­tek almanız uygun olur.