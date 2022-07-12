Aşk kası orgazmı kolaylaştırır mı?

Vajina girişi, aşk kası (PC kası ya da Kegel kası) olarak adlandırılan kas grubu tarafından kontrol edilir. Tuvalet denetimini de sağlayan bu kaslar hem iç üreme organlarını bir arada tutar, hem de cinsel hazdan sorumludur…

Kegel egzersizleri sizce işe yarar mı?

SORU:

34 yaşındayım. Bende doğum sonrası vajinal genişleme oldu. Doktorum bir fizyoterapiste yönlendirdi. Kegel egzersiziyle cinsel yönden de uyarıldığımı hissettim. Aşk kaslarının böyle bir etkisi var mı, orgazmı kolaylaştırır mı? E.V./ Bursa

CEVAP:

Vajina bir balon gibidir, dar bir girişi içeriye doğru genişleyen bir yapısı vardır. Vajina girişi aşk kasları tarafından kontrol edilir. Tuvalet denetimini de sağlayan bu kaslar hem iç üreme organlarını bir arada tutar, hem de cinsel hazdan sorumludur. Aşk kaslarının zayıf ve güçsüz olması, idrar kaçırma, cinsel ilişkiden haz alamama ve orgazm bozukluklarına neden olur. Bu kasların güçlü ve esnek olması doğum­dan sonra kolaylıkla toparlanmayı sağlar, cinsel hazzı artırarak orgazm mı kolaylaş­tırır. Bu kasların güçlendirilmesi Kegel egzersizleriyle olur. Kegel egzersizi doktor Arnold Kegel tarafından doğum yapan kadınların mesane kontrolünü kazanma­ları ve vajina sarkmalarını önlemek için geliştirdiği bir seri tekniktir. Bu tekniklerle kişiye kasık bölgesini bir leğen gibi içinde tutan düz kasların istemli olarak kasıp bırakılarak güçlenmesi öğretilir.

Bu sorunun kesin tedavisi var mıdır?

SORU:

33 yaşında 5 yıldır evli bir erkeğim. Evlendiğim günden beri erken boşalı­yorum. Bu durum son yıllarda eşimi de oldukça rahatsız ediyor ve bunu sık sık dile getiriyor. Özgüvenimi iyice yitir­meye başladım, bu sorunun kesin bir tedavisi var mı? T.D./ Bursa

CEVAP:

Erkeğin cinsel heyecanını yönetememesi, yüksek cinsel gerilimle ilişkiye girme­si, uygun olmayan ortam, mahremiyet eksikliği, erkekte performans kaygısı, odaklanma gibi sorunlar erken boşalma­nın nedenleri arasındadır. Erken boşalma cinsel terapi ile etkili ve kalıcı bir şekilde tedavi edilen bir cinsel işlev bozuklu­ğudur. Tedavide amaç cinsel uyarılmayı yönetmeyi öğrenerek boşalma eşiğine gelmeden sevişmeyi sürdürebilmektir.

Bir şey düşünmek niye işe yaramıyor?

SORU:

27 yaşındayım, erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bunu önlemek için cinsel ilişki sırasında başka şeyler düşünmeye çalışıyorum ama işe yaramıyor. Bu durumda ne yapabilirim? Ş.T./ İstanbul

CEVAP:

Erken boşalma sorunu yaşayan erkeklere arkadaş ortamında ilk tavsiye edilen şey boşalmanın gecikmesi için o sırada başka bir şey düşünmektir. Bu hiçbir işe yaramadığı gibi sertleşme güçlüğü, boşalma sorunu gibi başka sorunlara da neden olan yanlış bir yöntemdir. Erkeğin kontrol edebildiği alan boşalma refleksi tetiklenmeden boşalmaya götüren cinsel heyecanını düşük tutmak, her ne kadar dürtüsel olarak hızlanma isteği olsa da yavaş ve kontrollü hareket etmeye devam edebilmektir. Denediğiniz bütün yöntemler heyecanı kontrol etmeye değil, bir refleksi kontrol etmeye yönelik olduğundan kalıcı ve etkili bir fayda sağlamaz. Aslında yapılması gereken tam da bunun tersidir. İlişki sırasın­da bedene odaklanma, boşalma sinyallerini erkenden fark ederek durma, yavaşlama, pozisyon değiştirme gibi cinsel uyarılmayı azaltacak davranışlara yönelmek gerekir.