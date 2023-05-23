Asit yağmuru iddialarına Meteoroloji’den açıklama
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Asit yağmuru iddialarına Meteoroloji’den açıklama

İtalya’daki Etna Yanardağı’nın faaliyete geçmesiyle kül bulutlarının Türkiye’ye doğru geldiği ve asit yağmuru iddiaları üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, Sözkonusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemize etkilemesi beklenmemektedir” denildi.

İtalya’da bulunan Etna Yanardağı 21 Mayıs’ta aktif hale geldi. Sosyal medyada yanardağın faaliyete geçmesiyle kül bulutlarının Türkiye’ye doğru geldiği ve Çarşamba günü Ege ile kısmen de olsa Marmara bölgesinde asit yağmur riski olduğu iddia edildi.

Bu iddialar üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Avrupa’nın en aktif yanardağı olan İtalya’daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT tahmin modeli ileri yörünge analizlerine göre Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan’ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Sözkonusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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