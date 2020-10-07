Aşırı terleme cinsel uyumu bozabilir!

Cinsel istek ve çekimin oluşmasında görüntü ve koku çok önemlidir. Aşırı terleme ve kıllı olma bu iki konuda da istenmeyen durumlara yol açabilir…

Bu problemin çaresi var mı?

SORU:

2 yıldır evli bir kadınım. Benim sorunum eşimin aşırı kıllı olması ve çok terlemesi. Cinsel birliktelik sırasında her tarafı terliyor. Bazen dokunmak bile istemiyorum. Çaresi var mı? Ş.E./ Erzurum

CEVAP:

Aşırı terleme (hiperhidroz) ise çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak fazla miktarda terleme durumudur. Terleme vücudun ısı kontrolünü yapmak için meydana gelen fizyolojik bir olaydır. Aşırı terleme, doğuştan gelen genetik bir durum, bir ilaç ya da tıbbi bir duruma bağlı olarak gelişebilir. Erkeklerde vücut kıllarında fazlalık terlemeyi artırabilir. Aşırı terleme ve kıllı olma cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. Aşırı terleme tedavisi cerrahi ve cerrahi olmayan olmak üzere 2 şekilde ve nedene yönelik yapılır. Bunlara ek olarak eşiniz etkili ve kalıcı deodorantlar, özel sabunlar kullanılabilir, sentetik kumaşlar yerine terlemeyi azaltıcı pamuklu giysiler seçerek terlemeyi azaltabilir. Oda sıcaklığını düşürmek, duş altında sevişmek gibi bazı çözüm yollarını deneyebilirsiniz. Bunlara rağmen terleme devam ediyorsa cerrahi çözümlere yönelebilirsiniz.

Erken boşalma tedavi edilir mi?

SORU:

33 yaşındayım düzenli bir ilişkim olmasına rağmen erken boşalmaya devam ediyorum, ilaçlar hiçbir işe yaramadı. Bu sorunu evlenmeden çözebilir miyim? R.S./ İstanbul

CEVAP:

İnatçı ve tekrarlayıcı bir biçimde, çok az cinsel uyarılma ile cinsel birleşme yani penisin vajinaya girmesinden önce, penis vajinaya girer girmez ya da penis vajinaya girdikten hemen sonra, kişinin ve partnerinin arzu ettiği süreden daha önce oluşan boşalmaya erken boşalma denir. Erken boşalma nadiren organik kökenli çoğunlukla psikolojik nedenle ortaya çıkar. Bazı durumlarda düzenli bir ilişkiye rağmen erken boşalma devam edebilir. Ancak erken boşalma kader değil, cinsel terapi ile yüzde yüz tedavi edilebilen bir cinsel uyum sorunudur. Sizin durumunuzda evliliği beklemeniz, evlilik ilişkisi içinde de devam ederse bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.

Eşimin sorunu nasıl çözülür?

SORU:

26 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Eşim cinsel birliktelik sırasında boşalamıyor, ancak mastürbasyon yaparken penisini aşırı sıkarak boşalabiliyor. Çaresi var mı? S.D./ Ankara

CEVAP:

Bir erkeğin ilk cinselliği keşfettiği zamandan itibaren penisinin üstüne basın yaparak, bir yerlere sürterek, sıkıp ovalayarak boşalmasına travmatik mastürbasyon sendromu (TMS) denir. Bu ilerleyen dönemlerde başta boşalma sorunu olmak üzere sertleşme ve cinsel isteksizlik gibi birçok cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Ancak biraz çabayla ve doğru mastürbasyon tekniğinin öğrenilmesiyle tedavisi olan bir cinsel işlev bozukluğudur. Bunun için bir süre cinsel perhiz yaparak cinsel gerilimin ve boşalma isteğinin artması beklenmelidir. pekiştiğinde aynı yöntem doyumlu cinsel birlikteliğe geçişte de kullanılabilir. Eski alışkanlıkların değişmesi zaman alabilir, sabırlı olunmalıdır.