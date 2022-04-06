Asıl biz yıldık

TFF Başkanı Nihat Özdemir sonunda istifa etti. Ülke öyle bir halde ki, Nihat Özdemir ya mağdur olur ya da kahraman olur ama kesinlikle başarısız olmaz. Ama şunu hatırlatalım; bilim merkezli sistemle yönetilmeyen, liyakatsizlik içinde çürümüş, siyasal futbolun oyuncağı olmuş bir düzenden kahramanlık hikayesi çıkmaz. Örneğin Nihat Özdemir ve ekibinde yer alan isimler hangi kriterlere göre göreve getirilmişti? Ve yine hangi kriterlere göre TFF’de çalışacak kurullar, profesyonel kadrolar ve antrenörler belirlendi? Cevap çok net aslında, siyasetin talimatları ve bunun uzantısı olarak oluşan torpilliler listesiyle. Çünkü kendileri de seçilerek değil atanarak, icazet alarak o koltukları işgal ettiler. Saha dışında siyasi düzene tam bağlı olanlara resmen TFF koltukları ödül olarak veriliyor. Şimdi bu düzenin devamı olan Nihat Özdemir liyakatsizce oluşturduğu kadroların başarısızlığından dolayı istifa etmiyor yaptığı açıklamaya göre, işlerinden ve ailesinden ayrı kalacak gücü kalmadığı için istifa ediyor.

Nihat Bey madem ki saha dışına çıktınız sorarım o zaman; dahil olduğunuz siyasal ticaret düzeninin oluşturduğu adaletsiz gelir dağılımı ve liyakasizlikten dolayı insanlar torunlarını, çocuklarını bırakın görmeyi harçlık veremedikleri için göz göze bile gelemiyorlar, onlar nasıl dayansın? Ayrıca Nihat Bey, “Adeta yıldım, inanın bu adamlarla uğraşılmaz” demişsiniz. Sayın Özdemir kim o adamlar, sizi oraya getirenler hatta dışarıda beraber ticaret yaptıklarınız değil mi? Ama inanın asıl biz oluşturduğunuz düzen başta olmak üzere milletin kurumlarının oyuncak edilmesinden yıldık! Sonuç olarak Nihat Özdemir gitti görünen o ki yerine yeni bir siyasal futbol temsilcisi gelecek. Atamanın yerini liyakat almadan da ülke futbolu düzelmez.