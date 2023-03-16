Aşık Veysel ölümünün 50. yılında anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel, ölümünün 50’nci yılında Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel’ fotoğraf sergisi ile anıldı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin halk ozanı Aşık Veysel’in vefatının 50’nci yılı dolayısıyla düzenlediği ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel’ fotoğraf sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Açılışında Beylikdüzü Topluluklar Birimi tarafından Aşık Veysel türkülerinin seslendirildiği programa; Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Müslüm Akülker, Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ile gazeteci ve fotoğraf sanatçısı eşi Gürsel Gökçe’nin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. Ziyarete 30 Mart’a kadar açık olacak sergide Ara Güler, Fikret Otyam, Ergun Çağatay, Mustafa Türkyılmaz ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden fotoğraflar yer alıyor.

Programa katılan Başkanvekili Müslüm Akülker, “Aşık Veysel, sonsuza kadar aramızda yaşayacak çok değerli bir halk ozanı. Bizler Aşık Veysel’in türküleriyle büyüdük. Aşık Veysel hiçbir dizesinde kinden, nefretten, sevgisizlikten, ötekileştirmeden söz etmez. Büyük ozanımızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ise şunları söyledi:

“Aşık Veysel bu yıl UNESCO üyesi 193 ülkede anılacak, türküleri söylenecek ve dostlarıyla buluşacak. Açılışını yaptığımız serginin odak noktasında ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel’ kitabımız yer alıyor. Kitapta usta fotoğrafçıların Aşık Veysel portrelerinin yanı sıra 1934-2022 arasında gazetelerde yayımlanan 250 seçki habere de yer verdik. Bu eseri görme engellilere ulaştırmak için de Braille alfabesine çevirdik, 4 ciltte toplamda 780 sayfalık eser oluşturduk ve sesli kitaba dönüştürdük. Dedem Aşık Veysel eserleriyle dostlarının gönlünde hep yaşayacak. Aşık Veysel’i dostlarıyla buluşturan Beylikdüzü Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

(ANKA)