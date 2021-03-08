ANALİZ

Aşı işi iyi giderken, CHP’ye saldırmanın hiç anlamı yok

Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca, Kemal Kılıçdaroğlu için diyor ki: “Kendin nasıl olsa aşı oldun, tuzun kuru, Çin ile ilişkilerimizi bozacaksın, aşılama işini berbat edeceksin, aşı olamayanların günahı ne?”

Hani “Fesuphanallah” denir ya, işte tam sırası.

Bakanın derdini anlamak mümkün değil.

Kendisi bile Genel Başkanı’nın yarattığı kalabalıklar nedeniyle özür dilerken saray modasına uyup da “Cehape zihniyeti” edebiyatına girmesi komedi gibi.

Önce pek inanarak bakmamıştım ama Sağlık Bakanlığı, aşı işini şimdilik iyi götürüyor.

Erdoğan; “9 milyon aşı yapıldı, dünya sıralamasında ilk beşe giriyoruz” derken, meğer doğruyu söylemiş.

Durum böyleyken, hedefe yine muhalefeti koymanın çok şüphe yaratıcı olduğunu düşünüyorum.

Çünkü Sağlık Bakanı bile muhtemelen gelinen başarılı noktaya pek inanmıyor ve her an bozulacağına inanıyor.

Bu arada yine AKP Genel Başkanı’nın aceleci tavrı nedeniyle korona tekrar yükselmeye başladı, o da işin ayrı tarafı ama gelin biraz moral kazanmak için şu anki aşı durumuna bir bakalım.

Araştırma ve raporlarının doğruluğu ile çok ciddi bir saygınlığa kavuşan Polimetre Araştırma’nın Şubat ayı korona değerlendirmesi geldi.

Burada en sevindirecek bölüm aşılama konusunda gösterilen başarı.

Çünkü Türkiye; birinci sırada Amerika, ikinci sırada Çin’in olduğu dünya sıralamasında, 5’inci durumda.

Şubat ayı sonu itibarıyla aşılama sayısı 9 milyona yaklaşmış durumda.

Yakalanan bu başarı ile Türkiye, İngiltere hariç tüm Avrupa ülkelerinin üzerine çıkmış durumda.

Böyle bir başarı kazanmışken, Sağlık Bakanı’nın muhalefeti suçlaması size de saçma gelmiyor mu?

Tabii işin içinde başka bir şey yoksa.

Geleyim Polimetre’nin diğer bulgularına ve öngörülerine.

Öncelikle araştırma kuruluşu Şubat 2021 ile ilgili Türkiye ve dünyadaki öngörülerinin çok büyük oranda tutturmuş.

Beklentiler; olgu sayılarında yüzde 99.0, ölüm sayılarında yüzde 84.9 doğru olarak gerçekleşmiş.

Polimetre’nin Mart ayı öngörüleri de şöyle;

– Olgu sayılarının;

– Afrika ve Kuzey Amerika’da azalacağı,

– Asya ve Güney Amerika’da artacağı

– Avrupa’da yönelişin belirsiz olduğu,

– İncelenen ülkelerden Birleşik Krallık ve ABD’de azalacağı,

– İtalya, Hindistan, İran, Brezilya ve Türkiye’de artacağı,

– Almanya’da yönelişin belirsiz olduğu.

– Ölüm sayılarının;

– Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika’da azalacağı,

– Güney Amerika’da artacağı

– Asya’da yönelişin belirsiz olduğu,

– İncelenen ülkelerden İngiltere, Almanya, İtalya ve Türkiye’de azalacağı,

– Hindistan, İran, Brezilya’da artacağı,

– ABD’de yönelişin belirsiz olduğu hesaplanmaktadır.

– Nüfusu 42 milyon olan Okyanusya Kıtasında, son 4 aydaki toplam ölüm sayısı 8 (sekiz)’dir.

– Aşı ile ilgili;

– 28-Şubat-2021 itibarıyla dünyada 108 ülkede aşı uygulamasına başlandığı bildiriliyor. Buradan henüz 108 ülkede aşılama çalışmalarına başlanmadığı anlaşılıyor.

– Salgın “Her yerde bitmeden, hiçbir yerin güvenli olmayacağını” düşünüyoruz.

– İki doz aşı esas alındığında, 27-Şubat-2021 itibarıyla, dünyadaki aşılama çalışmalarının sadece yüzde 1.5’inin tamamlandığı söylenebilir.

– Dünya’da yapıldığı açıklanan toplam 240 milyon aşının yüzde 55’i ABD, Çin ve İngiltere’de yapıldı.

– Dünya’da günde yapılabilen aşı sayısı 5 milyon civarındadır.

– Aşılamanın bu hızla devam etmesi durumunda tüm dünyanın 2 doz aşılanması ancak 104 ay sonra, yani Kasım-2029 ayında tamamlanabilir.

FIKRA GİBİ

Bugünün olayı değilse mesele yok yani

Birkaç gün önce sosyal medyada çok izlenen bir video benim de dikkatimi çekmişti.

Bir eczanede maske takmayan ve çay içen üç eczane çalışanına, görevliler tarafından para cezası kesiliyordu.

Detayına bakınca öğrendim, meğer olay Zonguldak Ereğli’de geçiyormuş, üç eczane çalışanına cezayı kesen de denetime bizzat çıkan İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu imiş.

İçerde müşteri yokken çalışan üç kişinin ceza yemesine millet fena bozulmuştu, sosyal medyada sayısız yorum yapılmıştı.

Bunun üzerine Zonguldak Valisi bir açıklama yapmış.

Şimdi konunun “fıkra gibi” olana bölümüne geliyoruz.

Zonguldak Valisi; tüm AKP yöneticilerinin yaptığı gibi, yapılan yanlışı kabullenmeyip üste çıkmış ve “Bir kere bu olay taaa 26 Kasım’da olmuştu” demiş.

Sanki çalıştıkları eczanede müşteri yokken çay içen kişilere ceza kesilmesi eski tarihli olunca durumun yanlışlığı oradan kalkıyor.

Zonguldak Valisi; yine her AKP görevlisinin yaptığı gibi, kamuoyu tepkisinin ‘maksatlı’ olduğunu ileri sürerek açıklamada şunu söylemiş; “Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır.”

Yani neymiş, 2018’de AKP’den milletvekili adayı da olmuş bir kaymakamın ayıplı davranışını eleştirmek, üzerinden üç ay geçtiği için denetimlerde risk yaratırmış.

CANIMI SIKAN ŞEYLER

Bir hafta bekleseler, yumuşama kararı almayacaklardı

Korona bir haftada ciddi artış gösterdi.

Öyle ki başta İstanbul olmak üzere turuncu olan birkaç il kırmızıya dönüştü.

Geçen hafta başlatılan ‘önlemleri yumuşatma/gevşetme’ kararı AKP Genel Başkanı’nın muhtemelen seçim yatırımı olarak düşündüğü bir şey.

Ancak çok yanlış bir karar oldu bu.

Bunun yanlış olduğu bu hafta daha net biçimde ortaya çıkacak.

Uzmanlar, “Başta İstanbul olmak üzere bazı illerdeki artış yasakların gevşetilmesiyle ilgili değil, daha önceki hataların bir sonucu. Gevşemenin ne ile sonuçlandığını bu hafta göreceğiz” diyorlar.

Bu da şu demek; Korona tıpkı Ekim Kasım aylarındaki gibi çok yükseklerde seyredebilir. Önlemler tekrar daha sert biçimde geri gelebilir.

OKURDAN MESAJ

İki Türkiye’nin karşılaştırılması

Bir okurumun dikkatini çekmiş.

Film ve dizilere bakarak, eski Türkiye’den ve yeni Türkiye’den iki kesit almış.

Yazıp bana da göndermiş.

Benim de hoşuma gitti, sizlerle paylaşmak istedim.

YENİ TÜRKİYE:

Hülya Avşar MASUMİYET dizisinde oynamaktadır. Holding sahibi zengin bir kadındır. Şımarık ve küstah oğlu, holdingde stajyer kız ile gönül eğlendirir. Kız durumu çakınca isyan eder. Oğlan, kızı döver. Kız komalık olur hayati tehlikesi vardır. Hülya Avşar oğlunu hapisten kurtarmak için kızın annesi Deniz Çakır’a rüşvet teklif eder. Akıllı telefonuna 10.000.000 yazar Deniz Çakır’a gösterir. Deniz Çakır “On milyon” der. Hülya Avşar gururla düzeltir. “DOLAR”

ESKİ TÜRKİYE:

Muhterem Nur Memduh Ün’ün yönettiği 1958 tarihli ÜÇ ARKADAŞ filminde Fikret Hakan, Semih Sezerli, Salih Tozan gibi dönemin yıldızlarıyla birlikte rol alır. Muhterem Nur kimsesiz kör ve fakir bir kadındır. Üç arkadaş Muhterem Nur’a büyük sevgi duyarlar ve ameliyat parasını bulmaya çalışırlar. Gözlerinin açılması için 800 lira ameliyat parası gerekmektedir. Ancak AKP Genel Başkanı, gelip sağlık sistemini henüz bedava yapmadığından ve Muhterem Nur’un SSK’sı olmadığından 800 lira bulunamaz.