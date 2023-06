Asgari ücret toplantısı sonrası Türk-İş’ten ilk açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı. Toplantı sonrasında açıklama yapan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyesi Veli Solak, “Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz, Türkiye yüzyılına yakışır, bir an önce bu toplantının bitmesi, asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Herhangi bir rakam yok” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde saat 14.00’de toplandı. Görüşmeye işçi temsilcisi olarak TÜRK-İŞ Asgari Ücret Komisyonu Üyesi ve Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, işveren temsilcisi olarak TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve hükümet temsilcisi olarak da Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl katıldı. Komisyon toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantının ardından açıklama yapan Veli Solak, şunları söyledi:

“BAYRAMDAN ÖNCE, BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORUZ”

“Bugün bizim Elmadağ’da beş arkadaşımızın cenazesi vardı. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. O kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Komisyon Başkanımız ve Türk-İş Genel Başkanımız oraya katıldı. Çok kısa şunu söylemek istiyoruz. Bayramdan önce, bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı her an, yarın olabilir, akşam olabilir, ertesi gün olabilir. Herhangi bir tarih yok.

“HERHANGİ BİR RAKAM YOK”

Bizim Türk-İş olarak talebimiz, Türkiye yüzyılına yakışır, bir an önce bu toplantının bitmesi, asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Herhangi bir rakam yok.”

(ANKA)