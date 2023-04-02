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Artvin’de heyelan anı araç kamerasına yansıdı

Artvin’in Ardanuç ilçesi Aşağı Irmaklar köyünün Anaçlı mevkiinde meydana gelen heyelan anı araç kamerasına yansıdı. Sürücü, yamaçtan kopan toprak ve kayaların altında kalmaktan dikkati sayesinde kurtuldu.

Ardanuç’a bağlı Aşağı Irmaklar köyünün Anaçlı mevkiinde dün heyelan meydana geldi. 08 M 0588 plakalı servis aracıyla Aşağı Irmaklar köyüne yolcu bırakan Erdal Gündüz, dönüş yolunda heyelana yakalandı. Toprağın kaymaya başladığını fark eden Gündüz, aracını durdurup geri geri giderek olay yerinden aracıyla uzaklaştı. O anlar ise araç içinde bulunan kameraya yansıdı. Daha sonra aracını güvenli bölgeye park eden Gündüz, yetkililere haber verdi. (ANKA)

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