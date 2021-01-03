Artık heykellerde maske takılıyor
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Artık heykellerde maske takılıyor

Maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan işçi heykeline maske taktılar.

Koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak adına bazı vatandaşlar tarafından işçi heykeline maske takıldı. Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan heykelin maskeli olması görenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı.

FOTO: İHA

Şehrin en çok ziyaret edilen ve kalabalık yerlerinden biri olarak öne çıkan tarihi bölgede, heykeller aracılığıyla maske kullanımına dikkat çekildi.

Virüse karşı en önemli tedbirlerden biri olan maskenin heykellerde de yer alması, kurallara uymayanlara da ders niteliğinde olduğu belirtildi. (İHA)

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Artık heykellerde maske takılıyor
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