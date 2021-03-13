Artık hata yapan yanar

Bu sefer Sergen Yalçın cezalı ve kulübede değil. Bunun takımı ne kadar etkileyip etkilemediğini gördük maç esnasında. Bana göre saha içinde olması birçok şeyi değiştirebilirdi. Beşiktaş, her şeye rağmen disiplinli ve ne yaptığını bilen futbolculardan kurulu bir takım. Bu maçta da böyle oldu. Zaman zaman oyun sırasında çelişkiler yaşanabilir.

İkinci golü Aykut Hoca hissetti sanırım. 4 oyuncu değişikliğine hazırlanırken kalesinde ikinci golü gördü. Aykut Hoca, takımda aksayan birçok şeyin olduğunu gördü ancak gole engel olamadı. Welinton altın bir vuruş yaptı. Aykut Kocaman’ın yaptığı bu değişiklikler meyvesini ilerleyen dakikalarda verdi.

Adem Ljajic, yorulana kadar elinden geleni yaptı. Artık Ljajic-Necip değişikliklerine alıştık.

Ligde şampiyonluk yarışı nefes nefese gidiyor. Artık hata yapmamak sadece kazanmak lazım. Forvette Larin ve Aboubakar ikilisi çok çalışıyorlar, olağanüstü işler yapıyorlar.

Bir de seremonide Beşiktaş’ta sadece kaleci Ersin’in İstiklal Marşı’na eşlik ekmesi beni derinden yaralıyor. Umarım, Türk oyuncuların daha fazla 11’de oynadığı dönemler de gelir.