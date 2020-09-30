Artık bebekler bile kumar oynayabilir!..

O kadar kolay yani!

Akıllı telefon, Ipad, bilgisayar kullanmayı bilen her Türk yurttaşı, yaşı kaç olursa olsun internet üzerinden neredeyse istediği oyunu oynama şansına erişti eyy ahali!.. Biliyorsunuz, Milli Piyango özelleştirildi; sahibi ise Hürriyet- Posta-Milliyet-Kanal D-CNN Türk ve daha birçok şirketin de sahibi olan Demirören Grubu.

Milli Piyango ellerine geçince piyasaya öyle bir giriş yaptılar ki, oynayanın, oynamayanın iflahı kesildi valla! Bir zamanlar yalnızca ayda üç kez Milli Piyango bileti, her hafta sonu sayısal loto çekilişi yapan devletin Milli Piyango’su daha sonra süper lotoyu piyasaya sürmüştü…

Yeni sahipleri ise içeriği iyice zenginleştirdiler; sayısal lotonun yanına bir de “Çılgın Sayısal Loto” eklendi, çekilişler ise neredeyse her gün yapılmaya başlandı. İkramiyeler de acayip çılgınlaştı tabii! Ancak kazanması da bir o kadar çılgın hale geldi! 90 numara üzerinden oynanan çılgın sayısal acayip büyük paralar veriyor, verdiği paralar ise her hafta katlanarak yüz milyonlara kadar ulaşıyordu, ancak haftalar içinde kazanan pek çıkmıyordu! Neden çıkmıyordu peki?

–Çünkü sayısal lotoda 49 numara üzerinden oynandığında 13 küsur milyonda bir olan kazanma şansı, çılgın sayısalda 90 numara üzerinden oynandığında 622 milyonda bire düşüyordu da ondan!..

Buna bir de Milli Piyango ile ilgili “şaibe” iddiaları eklenince millet bu çekilişlerden soğudu, biletler satılmaz oldu! Durum “eyvah ki eyvah” haline dönüşmüş, Demirören Grubu fena bir girdaba kapılmıştı!

–Yeni numaralar bulmak gerekiyordu!..

Online kumarhaneler!

Zararı, kâra çevirecek bir şeyler yapmak gerekiyordu…

Yaptılar da; “Milli Piyango Online” kuruldu. Artık her isteyen, internet üzerinden istediği oyuna katılabilecekti; hesap açtırmak kaydıyla tabii!..

Bu da kesmedi, “kazı kazan” oyunu da online sisteme eklendi; bastırıyordun parayı internet üzerinden kazıyordun bileti, ne çıkarsa bahtına oluyordu! İşlem zar atarak yapılıyordu, her zar atışının hediyesi ise 5 liracıktı!..

Bu da yetmedi, slot makinaları girdi devreye; çekiyordunuz kolu ya da basıyordunuz sanal düğmeye meyvecikler ya da numaralar dönüyor, yan yana, üst üste, çapraz seri tutarsa paraya konuyordunuz… diyorlardı ama öyle kolay olduğunu sakın zannetmeyin! İsimleri ve renkleri de pek cafcaflıydı hani:

–Sweet Bonanza, Wild West, Fruit Party…

Oynayanların büyük kısmı sonunda kös kös çekip gidiyordu siteden! Yorumlar kısmında bir talihsiz oyuncu şöyle diyordu mesela:

–Sistemi çok güzel ayarlamışlar, gerçekten para tuzağı, 10 veriyorsun 5 alıyorsun, böyle böyle hesap sıfıra düşüyor!..

Bir tek torbacılar yok!..

Sonra birbiri ardına farklı isimlerde oyun siteleri dahil oldu Milli Piyango sitesinin altına, rengarenk, göz alıcı “paralı oyun” siteleri…

Bunlarda ise yok yoktu; slotlar yani kollu makinalar, rulet oyunları, masa oyunları! Hepsinde de “18+” ibaresi vardı tabii, minnacık da olsa! Oynayanın hangi yaşta olduğunu anlamak için nasıl bir sistem uyguluyorlardı bilmiyorum!

Ancak, durumu bana bildiren tanıdığım, çocukların özellikle bu sitelere dadandıklarını, tüm paralarını da kaptırdıklarını biliyordu!.. Oyunlara baktığınızda, yalnızca bir zamanlar sokaklarda dolaşan torbacı sigaracıların sanalını bulamadım!..

Espri bir yana, görünen durum vahim! Milli Piyango bir şans çekilişi değil miydi Tanrı aşkına; şu andaki görüntüsü çok değişik, şöyle adlandırılabilir:

–Sanal kumarhane!..

İktidara sesleniyorum; bu muydu yapmış olduğunuz özelleştirmenin şartları?

–Daha vahim sonuçlar doğmadan, aile faciaları başlamadan bi zahmet bakıverseniz, sonra kafalar taşlara vurulmasın!..