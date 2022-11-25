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Arnavutköy’de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Arnavutköy’de şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Baklalı Mahallesi Tayakadın Yassıören Caddesi’nde, S.S. idaresindeki 34 CJV 393 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan araç, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan yaralı çıkartılan sürücü S.S. ve yanındaki K.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil de çekiciyle bulunduğu yerden çekildi. (AA)

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Arnavutköy’de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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