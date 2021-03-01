Haberler Gündem

Arnavutköy’de deri fabrikasında patlama

Arnavutköy Hadımköy’de bir deri fabrikasında yağ kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Olay, Hadımköy Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir deri fabrikasında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; fabrikada işçilerin çalışma yaptığı sırada yağ kazanının birisinde patlama meydana geldi. Patlamada kazana yakın olan 3 işçi yaralandı.

Yaralılar için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise patlamanın yaşandığı alanda önlem alarak işçilerin dışarı tahliyesini sağladı.

Alınan önlemlerin ardından fabrikada normale dönülürken 3 işçi tedavilerinin yapılması için hastanelere kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Denize atlayan kadın donma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı

Denize atlayan kadın donma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı

Sokak ortasında çatışma: Yaralılar var

Sokak ortasında çatışma: Yaralılar var

İstanbul’da 15 metre derinlikte suçüstü yakalandılar

İstanbul’da 15 metre derinlikte suçüstü yakalandılar

Arnavutköy’de deri fabrikasında patlama
Gündem